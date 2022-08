A Todeschini finaliza a semana divulgando oportunidades de emprego em Bento Gonçalves. A empresa está contratando profissionais dispostos a complementar a equipe de sucesso. São vários cargos e critérios específicos. Veja, a seguir, as demais informações.

Todeschini abre vagas de emprego em Bento Gonçalves

A empresa Todeschini está divulgando os cargos, a seguir, considerando como público alvo os profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso de suas atividades.

Analista de Engenharia de Processo;

Analista de Sistemas – Todeschini;

Assis. Téc. Pl.– Engenharia – Desenho Técnico – Carraro;

Assistente de Atendimento Comercial – Italínea;

Assistente de Cobrança – Todescredi;

Assistente de Exportação;

Banco de Talentos- Operador de Processo- Produção;

Banco De Talentos – Vem Ser Empresas;

Estagiário – Administrativo – Todescredi;

Gerente Regional de Vendas – Móveis Carraro;

Instrutor de Montagem;

Operador de Processo Dia – Produção – Todeschini;

Operador de Processo Noite – Produção;

Supervisor de Vendas;

Técnico de Edificações – Todeschini;

Técnico de Manutenção Mecânica.

Como se candidatar

Para efetuar a inscrição no processo seletivo da Todeschini, os interessados podem acessar a página, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo. É importante observar os critérios exigidos para cada cargo.

