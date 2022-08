Os valores que foram aprovados para o Vale-Gás já começaram a ser liberados. Estima-se que cerca de 5,6 milhões de famílias serão beneficiadas com esse valor. Segundo os dados que foram divulgados pelo Ministério da Cidadania, ao menos 2,7 milhões são para a região Nordeste e que conta com o maior número de beneficiários do programa social.

Seguindo a linha de informações divulgadas, a região Sudeste é a que aparece na segunda posição, com 1,8 milhões de famílias, fechando o pódio o Norte com 545 mil, Sul do país com 356 mil e na última posição o Centro-Oeste, que conta com 180 mil famílias beneficiadas pelo Vale-Gás.

Benefício é repassado a cada dois meses

Os valores do Vale-Gás são repassados pelo Governo Federal a cada dois meses. Importante destacar que houve uma alteração nos valores, que antes correspondiam a 50% do preço do botijão de gás. O montante já representa até 100% do valor do botijão. Isso ocorreu após a aprovação de uma PEC que não apenas criou novos benefícios, mas também ampliou alguns que já estavam em vigor.

O programa social Vale-Gás busca atender as famílias que fazem parte do Cadastro Único e que possuem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que atualmente está na casa de R$ 606,00.

Também é preciso destacar que quem recebe o Benefício de Prestação Única também está autorizado a receber as parcelas. Para conferir se tem direito ou não a receber o benefício social, é preciso realizar o download do aplicativo do Auxílio Brasil, disponível tanto para iOS como também no Android.

Trabalhar com carteira assinada impede o recebimento do Vale-Gás?

Uma dúvida muito comum dos brasileiros que trabalham de carteira assinada é referente ao direito ou não de receber o Vale-Gás. Isso foi ainda mais perguntado após o Governo Federal anunciar a cobertura integral do botijão de gás.

Os que possuem carteira assinada precisam ter cadastro no programa antes mesmo de ter firmado o vínculo empregatício. Dessa forma, se ele recebe o Auxílio Brasil ou o próprio Vale-Gás e depois consegue um novo emprego, continuará tendo direito a recebê-los.

Outra situação que permite o recebimento desse benefício social é para as mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência doméstica e que possuam prioridade no atendimento por se tratar de um caso de urgência.

Após ter sido criado pelo atual Governo Federal, o Vale-Gás passou a ser de responsabilidade do Ministério da Cidadania. Assim, além de fazer a regulamentação da disponibilização do benefício, o Ministério também é o responsável por selecionar as famílias que vão ser beneficiadas, através dos dados que estão no Cadastro Único.

Para receber o Vale-Gás, é preciso estar no Cadastro Único e os dados cadastrais precisam estar atualizados por ao menos 2 anos. Cada membro da família deve ter uma renda mensal de até R$ 105.

Apesar do Cadastro Único ser um dos requisitos para o recebimento do Vale-Gás, ele não garante o direito de participar automaticamente do programa. Toda pessoa que deseja receber essa ajuda de custo precisa se dirigir até o CRAS da cidade onde reside e sinalizar que tem o interesse de receber este benefício social ao atendente social.