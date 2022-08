Tudo sobre a franquia Hinode

Após 34 anos de fundação, a Franquia Hinode passou por um grande momento de reestruturação em seus processos internos, na proximidade com os franqueados e na logística de seus produtos. Por isso que hoje, nós vamos informar como está funcionando a franquia Hinode após a reestruturação.

Como era a franquia Hinode antes da reestruturação?

Até 2019, a franquia Hinode possuía 389 unidades e 850 mil revendedores de produtos. Mas, com o avanço descontrolado do negócio da empresa, começou a faltar itens para entrega aos revendedores, além de apresentar dificuldade em medir o desempenho dos negócios e de manter os consultores de venda direta.

Assim, como consequência, entre 2017 e 2019, a franqueadora reduziu as vendas em R$ 900 milhões.

Só existiam dois caminhos: ou reestrutura os processos ou fecha as portas.

E a decisão foi reestruturar a empresa.

Como ficou a franquia Hinode depois da reestruturação?

A primeira mudança foi o nome: Hinode Group, além de sua atuação em toda a América Latina.

Logo após, começou a reestruturar a quantidade de produtos comercializados. Dos 1.000 itens comercializados, foram reduzidos para 425 itens no ano de 2019 e outra redução ocorreu em dezembro de 2020, passando a atuar somente com 329 produtos.

Assim, passou a comercializar somente produtos especializados e os mais vendidos no mercado. Dessa forma, ajustou os produtos em sintonia com os objetivos da empresa.

Juntamente com a redução de produtos, houve um enxugamento da estrutura física da marca:

Redução de 10% das unidades franqueadas. Dessa forma, cerca de 35 unidades foram fechadas, restando somente 354 unidades em funcionamento.

Redução de 30% no número de revendedores, passando de 850 mil, para aproximadamente 600 mil.

As lojas que possuíam aproximadamente 200 m 2 de espaço, foram formatadas em um modelo Fit de franquia, com área de 80 m 2, no máximo.

Com a redução no tamanho das lojas, houve uma diminuição na necessidade de investimento inicial, que antes era de R$ 400 mil para atualmente o valor de R$ 300 mil, com taxa de franquia, suporte, estoque inicial e capital de giro incluídos.

Outras mudanças:

Antes de tudo, houve uma reestruturação nas unidades onde estão sendo testadas gôndolas e outras maneiras de varejo que incentivam a compra de mais produtos. O novo modelo tende a ser mais enxuto e com cara de varejo. Os produtos passaram a serem expostos e não como ocorria anteriormente, que havia somente produtos para experimentação, e os produtos ficavam no estoque.

A empresa passou a ser gerida por executivos contratados no mercado, saindo da administração familiar. Assim, os antigos administradores passaram a fazer parte do conselho da empresa.

As salas de treinamento passaram a ser alugadas, o que reduziu o custo de ocupação.

Os espaços ocupados pela administração da empresa foram reduzidos e assim gerou redução de custos.

Quais as perspectivas de internacionalização da marca Hinode?

Desde 2017, a marca já começou atuar com lojas próprias no Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, México, Chile e Paraguai. Sendo assim, todas as lojas já funcionam no modelo Shop, com gôndolas e estratégias de vendas no varejo, e correspondem a 27% do faturamento da franquia no ano de 2021.

A expansão de unidades no exterior já está em fase de mapeamento de novos mercados e para atender a demanda, será necessário aumentar a produção na fábrica de Jandira (SP).

No México, a franquia já trabalha com a fabricação dos produtos no local, por terceiros, e essa possibilidade também não está descartada.

Quais são as perspectivas para a franquia Hinode daqui para frente?

Entre as perspectivas da franquia daqui para frente estão:

Ampliar a rentabilidade das unidades existentes.

Estudar a abertura de novas franquias, onde não existe a presença da marca atualmente.

Firmar vínculos com o Hinode Day, que é um evento para aumentar o relacionamento entre franqueadora, franqueados e consultores com a intenção de motivar o aumento das vendas. Neste evento ocorrem ações de networking e treinamentos para melhoria da performance de vendas.

Fortalecer a integração de canais físicos e digitais, onde o consultor passa a realizar seus pedidos utilizando o formato online.

A franquia Hinode, com a reestruturação, se tornou um modelo de franquia enxuto e voltado para a venda a varejo de produtos de beleza e cosméticos.

A lucratividade da marca já aumentou consideravelmente e a tendência é que volte aos padrões do início em que era altamente rentáveis.

Certamente a Hinode é uma excelente opção para você trabalhar como franqueado, por isso, hoje o post trouxe essa empresa específica e suas grandes informações!

Assim, esperamos que tenha sido de grande ajuda, além de esclarecer possíveis dúvidas sobre o que fazer para iniciar sua atuação em uma marca tão conhecida como essa! Boa sorte!