Tudo sobre franquias de doces gourmet

Investir em doces gourmet é incrivelmente gostoso e lucrativo. Sabe aquele ditado que diz: “se não der lucro, se come o estoque”? É mais ou menos isso! Por isso que hoje vamos indicar opções de franquias de doces gourmet para lucrar o quanto antes!

O que são produtos gourmet?

Antes de tudo, saiba que os produtos gourmet são alimentos básicos, que são transformados em uma iguaria de alto valor agregado. Assim, sempre passam a ideia de que o produto deixa de ser comum e acaba se tornando algo diferenciado.

Normalmente possuem um custo mais elevado para o cliente. Isso porque, envolve maior qualidade, e são preparados com ingredientes e modos de fazer mais refinados e sofisticados.

No caso dos doces gourmets, o grande diferencial é o sabor. Dessa forma, a diferença está justamente nos ingredientes utilizados para preparar doces de qualidade.

Sendo assim, o doce, para ser chamado de gourmet, precisa ter ingredientes como barras de chocolate e chocolate em pó da melhor qualidade, pois, assim, os produtos apresentam melhor textura e sabor.

Vamos exemplificar para que você entenda melhor. Na produção de um brigadeiro gourmet, o leite condensado deve ser o melhor existente no mercado. Mas não para por aí, pois o achocolatado também é substituído por chocolate em pó solúvel nobre, a margarina é substituída pela manteiga e o chocolate granulado deve ser substituído por flocos de chocolate nobre.

Opções de franquias de doces gourmet

Na sequência, apresentaremos opções de franquias de doces gourmets que você vai adorar:

Lugano Chocolate Artesanal

A franquia está no mercado há 44 anos, tendo surgido originalmente na cidade de Gramado (RS). Possui como diferencial o estímulo da “venda casada”: chocolate e cafeteria. Além disso, conta com espaço para venda de presentes e souvenires.

A marca está presente em 17 estados brasileiros, possuindo 8 lojas próprias nas cidades de Gramado e São Paulo, além de 40 unidades distribuídas pelo Brasil.

Apresenta destaque na produção de figuras utilizando chocolate, o consumo utilizando o serviço de self-service, além de ser a primeira empresa que possui uma loja temática de chocolate no Brasil.

Mr. Cheney Cookies

A franquia foi criada em 2005, a partir do aprendizado das receitas de um cookieman da Califórnia, do verdadeiro cookie americano e trouxe para o Brasil a novidade, tendo como produto-chefe da franquia. Assim, além do cookie, a franquia oferece panquecas com maple syrup, brownies, apple pie, cinnamon roll, wraps e muitos outros produtos.

Sodiê Doces

A franquia é especializada na produção de bolos artesanais há mais de 13 anos no mercado brasileiro e possui mais de 80 unidades distribuídas em 5 estados do nosso país.

Seu mix de produtos conta com mais de 75 receitas produzidas, tendo por base o pão-de-ló e frutas frescas. A empresa preza por utilizar matéria-prima de qualidade e o preparo artesanal com a produção realizada em 20 minutos, a partir da escolha do cliente. Pode conter chocolate, frutas frescas e a versão zero açúcar.

A marca já é tão conhecida no estado de São Paulo, que não há como falar em bolos e não associar à marca da franquia. Afinal, a maioria das pessoas estão sempre preocupadas em ter qualidade e beleza na sua mesa e a marca procura avançar no sabor de suas especiarias em oferecer um produto com qualidade, preço e praticidade.

Casa Bauducco

Surgiu no ano de 2012, mesma época da comemoração de 60 anos de sua existência no Brasil. Dessa forma, possui mais de 60 unidades distribuídas pelo Brasil e apresenta na decoração a história e a tradição da família Bauducco.

Assim, a ideia da franquia é unir uma cafeteria juntamente com uma doceria gourmet. São mais de 70 doces gourmets à venda, sendo os principais: panettone quente polvilhado com açúcar e canela, croissant e palmier, além de muitos outros doces.

Croasonho

A franquia surgiu em 1997 a partir da criação da receita de croasonho, que tem por base uma massa de croissant artesanal, fresquinha e crocante, com recheio e cobertura. São mais de 40 sabores doces e salgados e estão disponíveis em tamanhos P, M, G.

No cardápio ainda constam: croaburgers, saladas, pratos executivos, sobremesas, milk shakes, cafés especiais e outras bebidas.

Já em 2009, a empresa passou a se tornar franquia e expandir por todo o Brasil. Hoje possui mais de 90 unidades em 13 estados brasileiros.

Por fim, fica nítido que investir em franquias de doces gourmet pode ser uma excelente opção de negócio para quem busca trabalhar com alimentos de marcas já consolidadas! Assim, veja qual delas pode ser a que tem mais a ver com o seu gosto pessoal e, dessa forma, aposte nessa doce ideia!