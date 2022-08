Tudo sobre micro franquias em crescimento

As micro franquias são opções para pessoas que não possuem o investimento inicial necessário ou não querem investir muito em um negócio desses. Por isso que hoje, nós vamos falar sobre micro franquias em crescimento e as razões pelas quais este modelo é interessante e atrai os investidores.

O que é uma micro franquia?

A micro franquia possui as mesmas características de uma franquia convencional, com o diferencial de ter operações simplificadas e baixo investimento inicial.

De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franquias), existem dois tipos de micro franquias:

Puras: com investimento inicial de até R$ 105 mil;

Mistas: onde a franqueadora oferece dois formatos de franquia, uma com investimento inicial de até R$ 105 mil e outra com investimento inicial maior que R$ 90 mil.

Independente do formato da micro franquia, é possível ter um bom faturamento desde que seja feito uma gestão qualificada desde a abertura da unidade. Além do mais, é necessário que sejam feitos investimentos de divulgação da marca no local em que a empresa está presente.

Por que o investimento em micro franquias está atraindo os investidores?

As micro franquias estão em expansão e tomando o seu espaço no mercado, pois, de acordo com a ABF, o crescimento das franquias no ano de 2022 foi de 36,9%. Essa modalidade participa de um percentual de 5%.

Se comparado com o ano de 2021, as micro franquias tiveram crescimento de 40% no número de redes.

As micro franquias com maior expansão estão nos segmentos:

Serviços e outros negócios – 27,4%

Alimentação – 16,2%

Saúde, Beleza e Bem-Estar – 15,5%

Avaliando a previsão média de retorno do investimento em micro franquias, este ocorre, normalmente, entre 7 a 16 meses. O que representa um número muito menor do que as previsões de retorno de investimento das franquias convencionais, que é em média de 17 a 28 meses.

A saber, os investimentos iniciais médios em micro franquias estão entre R$ 43 mil e R$ 55 mil.

Se for considerado o modelo de micro franquia existente, os valores são mais variados:

Quiosques: em média R$ 70 mil;

Lojas: em média R$ 57 mil;

Unidades móveis: em média R$ 43 mil;

Home based: em média R$ 29 mil.

Sendo assim, de acordo com a ABF, houve uma grande expansão em modelos de micro franquias em home based (em que o trabalho é desenvolvido parte em casa e parte na rua, em contato com os clientes).

Assim, essa modalidade teve grande crescimento, tendo em vista o baixo custo de investimento inicial, a não necessidade de contratação de colaboradores e a inexistência de gastos com infraestrutura, além de possibilitar um maior envolvimento do franqueado com sua vida pessoal.

Entre as principais micro franquias em expansão no modelo home based, tem-se: representante comercial, prestação de serviços e digitais.

Quais são as vantagens de se investir em micro franquias?

Entre as principais vantagens de se abrir uma micro franquia tem-se:

Modelo de negócio pronto, em gestão e operações;

Baixo custo de investimento inicial;

Suporte da franqueadora em consultorias e treinamentos;

Conhecimento das necessidades do público-alvo, bem como o seu comportamento em relação ao consumo;

Apoio na divulgação da micro franquia, com materiais físicos e publicações prontas para serem utilizadas em redes sociais;

Facilidade em negociar com os fornecedores, e assim, obter os mesmos descontos que a franqueadora já negociou.

Quais são as maiores micro franquias de 2022?

Quando são falamos sobre as maiores franquias, é imprescindível saber qual foi o quesito levado em conta: neste caso, o número de unidades franqueadas. Dessa forma, de acordo com dados da ABF, as maiores redes de micro franquias em 2022 são:



Pit Stop Skol: atende no ramo de comercialização de bebidas Skol, juntamente com petiscos de bar. Possui 1.880 unidades franqueadas;

Prudential: atua no ramo de seguros de todos os tipos. Possui 1.646 unidades franqueadas;

Kumon: atua no ramo de educação. Possui 1.550 unidades franqueadas;

Acquio: atua no ramo de oferta de produtos e serviços financeiros. Possui 869 unidades;

+Ágil: atua no ramo de oferta de produtos e serviços financeiros. Possui 554 unidades;

Clube Turismo: atua no ramo de turismo e hotelaria. Possui 538 unidades;

Solarprime: atua no ramo de equipamentos de energia solar. Possui 468 unidades;

Maria Brasileira: atua no setor de serviços de limpeza residencial e comercial. Possui 415 unidades;

Bem Safe: oferece produtos e serviços financeiros. Possui 368 unidades franqueadas;

Bluesun do Brasil: oferece serviços de importador e distribuidor de produtos fotovoltaicos. Possui 366 unidades franqueadas.

Por fim, foi possível avaliar que o negócio de micro franquias pode ser, sim, muito interessante e rentável! Assim, com as informações aqui passadas, com certeza você poderá abrir sua própria empresa nessa modalidade.

Algo que chama tanto a atenção dos investidores só poderia ser positivo e, por isso, reunimos todo este conhecimento para você no post de hoje!