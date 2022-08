UDESC realiza última chamada do Vestibular de Inverno 2022/2

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) publicou, por meio da COVEST, na noite desta segunda-feira, dia 29 de agosto, a 3ª e última chamada do Vestibular de Inverno 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova relação de convocados no site da instituição.

De acordo com a UDESC, essa chamada visa o preenchimento de vagas ainda em aberto. Ao todo, a Udesc ofertou 1.040 vagas para 37 cursos de graduação de diversas áreas.

Segundo o cronograma da universidade, os candidatos convocados nesta 3ª chamada deverão realizar as matrículas para garantir a vaga. O envio dos documentos exigidos para o registro acadêmico deve ser feito entre os dias 29 e 30 de agosto. Veja detalhes no edital de matrícula.

Sobre o Vestibular de Inverno

Conforme estabelecido no edital, a UDESC realizou a seleção do Vestibular de Inverno 2022 a partir da análise do histórico escolar do ensino médio e com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, a universidade aceitou que os candidatos usassem os desempenhos obtidos nas edições do Enem de 2017 a 2021.

A modalidade via notas do ensino médio exigiu que os candidatos apresentem o histórico escolar com o registro das médias. A UDESC exigiu que as médias fossem apresentadas dentro de um padrão de nota de 0 a 10. Já a seleção via Enem exigiu a apresentação do boletim de desempenho.

Do total das vagas ofertadas, a universidade reservou 30% para o seu Programa de Ações Afirmativas, sendo 20% das vagas para os candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública e 10% para candidatos negros.

Acesse o site da UDESC para mais informações.

