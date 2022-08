UECE recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abre nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. De acordo com o edital, as solicitações serão recebidas até o dia 5 de agosto, próxima sexta-feira.

O edital estabelece ainda que poderão solicitar a isenção os candidatos que se enquadrarem em um dos seguintes grupos:

Servidor da FUNECE;

Filho ou dependente legal de servidor da FUNECE;

Doador de sangue no Estado do Ceará;

Servidores, bem como seus filhos, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Quixadá (CE);

Tenha cursado todo o ensino médio em escola pública no Ceará;

Aluno matriculado no Ano II da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Pessoa Hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo;

Pessoa com Deficiência (PcD).

Os pedidos de isenção devem ser feitos on-line, por meio do site da UECE. Além disso, os estudantes deverão entregar a documentação (em envelope lacrado) até o dia 8 de agosto, das 8h às 17h. Os candidatos podem consultar os locais de entrega no edital. A lista de documentos exigidos varia de acordo com a categoria.

Resultados da isenção

De acordo com o edital, a divulgação da relação preliminar de contemplados com a isenção está prevista para o dia 21 de setembro. Os candidatos poderão interpor recursos nos próximos dois dias úteis, dias 22 e 23 de setembro.

A publicação do resultado definitivo da isenção está marcada para 28 de setembro. Segundo a UECE, os candidatos contemplados com a isenção também deverão realizar a inscrição no Vestibular 2023.

A universidade ainda não informou o período de inscrição e o número de vagas ofertadas para o Vestibular 2023.

