UEG aplica provas do Vestibular 2022/2 neste domingo (7)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realiza neste domingo, dia 7 de agosto, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2. Conforme o edital, as provas serão aplicadas das 13h10 às 17h10.

Ainda de acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos. Os candidatos podem consultar as informações sobre os locais e horários das provas por meio do site da UEG.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 11h45 e fechados às 13h (horário de Brasília). As provas do Vestibular 2022/2 serão compostas por 52 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no ensino médio.

Segundo as orientações da UEG, os candidatos devem chegar com antecedência aos locais de prova. Será preciso apresentar documento oficial de identificação com foto e o comprovante de inscrição. Além disso, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEG para o Vestibular 2022/2 é de 450 vagas para 11 cursos de graduação.

A UEG vai reservar parte das vagas segundo a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12), ou seja, há vagas reservadas para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de educação básica, com recorte de renda e percentual para negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PcD). Haverá também vagas suplementares para quilombolas.

O gabarito preliminar será liberado ainda no domingo (7), após a aplicação das provas. Já o resultado preliminar está previsto para o dia 31 de agosto. Os candidatos poderão interpor recursos nos dias 1º e 2 de setembro.

A publicação do resultado final do Vestibular 2022/2, com a lista da 1ª chamada, está marcada para o dia 12 de setembro de 2022.

