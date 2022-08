UEL abre período de inscrição do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 10 de outubro deste ano.

Os interessados devem realizar as inscrições online, exclusivamente por meio do site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Para efetivar o cadastro, é necessário pagar a taxa de inscrição no valor é de R$ 167,00.

A UEL já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os inscritos no CadÚnico e estudantes de baixa renda, com a comprovação da situação econômica. Os resultados dos pedidos já estão disponíveis.

Provas

O Vestibular 2023 contará com duas etapas. A aplicação da 1ª fase está marcada para o dia 5 de março, enquanto a aplicação das provas da 2ª fase será de 2 a 4 de abril. A liberação da consulta aos locais de prova da 1ª fase está prevista para 24 de fevereiro, enquanto os locais de prova da 2ª fase serão liberados em 24 de março.

A publicação do resultado da 1ª fase está marcada para o dia 20 de março. A 2ª fase é exclusiva para candidatos aprovados na etapa anterior.

Conforme a UEL, as provas serão distribuídas da seguinte forma:

1ª fase

5 de março: 60 questões objetivas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia;

2ª fase

2 de abril: 30 questões objetivas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira e prova de redação.

3 de abril: provas discursivas de disciplinas de acordo com o curso de escolha.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEL está ofertando 2.541 vagas para 52 cursos de graduação de diversas áreas. Além disso, a universidade vai ofertar 559 vagas através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), cuja seleção é feita com as notas do Enem.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados para a matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 4 de maio de 2023.

