UEM retoma Mostra de Profissões de forma presencial

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) anunciou que, neste ano, a Mostra de Profissões voltará a ser feita de forma presencial. No período da pandemia da covid-19, a universidade optou por realizar o evento virtualmente. O evento começa nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, no Câmpus Regional de Cianorte.

A Mostra de Profissões da Universidade Estadual de Maringá 2022 está em sua 16ª edição e tem como objetivo proporcionar aos alunos do ensino médio conhecerem como são os cursos de graduação do ensino superior. Além disso, a UEM faz a divulgação dos cursos superiores ofertados em suas unidades.

Através do evento, a universidade auxilia também os estudantes na escolha da carreira já que são apresentados os currículos dos cursos, e as possíveis áreas de atuação profissional. Os alunos do ensino médio poderão também esclarecer suas dúvidas sobre o desenvolvimento de cada curso.

O evento acontece até 13 de setembro

O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Ensino (PEN), por meio da Diretoria de Ensino de Graduação (DEG). A mostra começa hoje (29) e segue até o dia 13 de setembro. De acordo com UEM, a depender a unidade, há programação nos três turnos, manhã, tarde e noite. Veja a seguir o cronograma completo de acordo com os campi:

Câmpus Regional de Cianorte: de 29 a 30 de agosto, das 8h às 12h, e das 19h30 às 22h30;

de 29 a 30 de agosto, das 8h às 12h, e das 19h30 às 22h30; Câmpus Sede (Maringá): 5 de setembro, das 10h às 22h; e 6 de setembro, das 8h às 18h;

5 de setembro, das 10h às 22h; e 6 de setembro, das 8h às 18h; Câmpus Regional de Umuarama: 5 e 6 de setembro;

5 e 6 de setembro; Câmpus Regional de Goioerê: 12 e 13 de setembro;

12 e 13 de setembro; Câmpus Regional do Vale do Ivaí (Ivaiporã): 13 de setembro, das 8h às 21h.

Acesse a programa na íntegra no site da universidade.

