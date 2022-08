UEPB abre Processo seletivo para Técnico Administrativo em todos os níveis

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas no cargo de técnico administrativo, em todos os níveis de escolaridade.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: Auxiliar de laboratório de fotografia (2 vagas);

Auxiliar de laboratório de fotografia (2 vagas); Nível médio/técnico: Auxiliar de biblioteca (1 vaga); técnico em estúdio e multimídia (1 vaga);

Auxiliar de biblioteca (1 vaga); técnico em estúdio e multimídia (1 vaga); Nível superior: Advogado (1 vaga); e bibliotecário (1 vaga).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham qualificação conforme exigido em edital. O salário oferecido pode variar de R$ 1.577,35 a R$ 3.566,25, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de agosto de 2022, diretamente no endereço eletrônico oficil da Universidade. A taxa de inscrição ficou fixa entre R$ 75,00 a R$ 115,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais análise de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 25 de setembro do presente ano.

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ADVOGADO: Propor e contestar ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público; avaliar provas documentais e orais; realizar audiências trabalhistas, cíveis, penais, administrativas, entre outras; instruir a parte e atuar no tribunal do júri e, extrajudicialmente, mediar questões, contribuir na elaboração de projetos; analisar legislação para atualização e implementação; assistir e assessorar negociações; entre outras atividades.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Auxiliar no despacho de documentos da biblioteca junto à Secretaria da Biblioteca Central e aos bibliotecários das setoriais; expedir malotes e correios para a Secretaria da Biblioteca Central. Carimbar documentos. Operar aplicativos de informática para levantamento, consulta e registro de dados sobre o acervo. Realizar levantamento bibliográfico; entre outras atividades.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA: Ampliar fotografias colorida e preto em branco. Revelar filmes coloridos, preto em branco, dispositivos e negativos. Conferir fotos ampliadas e reproduzir fotografias. Preparar equipamentos e soluções químicas de reforço. Manipular filmes radiológicos e revelar filmes radiográficos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 03/2022

