UFAM divulga provas e gabaritos do PSI 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) liberou nesta terça-feira, dia 9 de agosto, os cadernos e gabaritos do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas oficiais preliminares através do site da Compec.

De acordo com o cronograma da UFAM, os interessados em contestar os gabaritos poderão entrar com recursos até amanhã, dia 10 de agosto. A interposição de recurso deve ser feita on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site da instituição. Após os recursos, a UFAM vai publicar o gabarito definitivo no dia 22 de agosto.

Ainda segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do PSI 2022 está marcada para o dia 13 de setembro.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFAM está ofertando 600 vagas no PSI 2022 para os cursos de graduação dos campi do interior do Estado do Amazonas. As vagas são para as unidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Há reserva de vagas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas.

Como foi o PSI?

A UFAM realizou a aplicação das provas do PSI 2022 em dois dias, últimos domingo e segunda-feira, 7 e 8 de agosto. Conforme indicado no edital, os locais de prova foram nas seguintes cidades: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

No primeiro dia de provas, os estudantes fizeram a prova de Conhecimentos Gerais I, composta por 60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História, e a prova de Redação. No segundo dia, a UFAM aplicou a prova de Conhecimentos Gerais II, com 60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química.

Acesse o edital do PSI 2022 na íntegra.

