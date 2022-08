UFAM inicia aplicação de provas do PSI 2022 neste domingo (7)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) inicia a aplicação das provas do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022 neste domingo, dia 7 de agosto, com início às 8h15 (horário local). Os candidatos farão provas também na segunda-feira, dia 8 de agosto.

Conforme o edital do PSI 2022, os locais de prova serão nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A UFAM já liberou o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). Desse modo, os candidatos podem consultar os locais de prova através do site da Compec.

Neste domingo (7), a aplicação das provas será das 8h15 às 13h15. Os candidatos farão a prova de Conhecimentos Gerais I, composta por 60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História, e a prova de Redação.

Na segunda-feira (8), a aplicação será iniciada às 8h15 e segue até 12h15. A UFAM vai aplicar a prova de Conhecimentos Gerais II, que é composta por 60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química.

Em ambos os dias, os locais de provas serão fechados às 8h. A UFAM orienta os estudantes a chegarem com antecedência para evitar aglomerações.

Além disso, segundo as orientações da universidade, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas

Ao todo, a UFAM está ofertando 600 vagas no PSI 2022 para os cursos de graduação dos campi do interior do Estado do Amazonas. As vagas são para as seguintes cidades: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Há reserva de vagas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas.

O edital estabelece ainda que a divulgação do resultado final do PSI 2022 está marcada para o dia 13 de setembro, após a análise dos recursos. Acesse o edital do PSI 2022 na íntegra.

