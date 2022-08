UFAM libera resultado da 3ª etapa do PSC 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou na tarde desta terça-feira, dia 16 de agosto, o resultado da 3ª etapa do do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação final por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos da UFAM).

A UFAM ainda não informou as datas e procedimentos para as matrículas dos classificados para as vagas. No entanto, a lista de documentos necessários para o registro acadêmico pode ser consultada no edital.

O PSC é a seleção seriada por meio da qual a UFAM seleciona alunos para os seus cursos de graduação com avaliação gradual, realizada ao final de cada um dos três anos do ensino médio. A disputa pelas vagas ofertadas acontece apenas na 3ª etapa do PSC, com a média obtida na soma dos desempenhos nas três etapas.

Sobre a 3ª etapa

A UFAM aplicou as provas da 3ª etapa do PSC no dia 17 de julho, no período das 8h30 às 13h30 (horário local). Segundo dados da universidade, cerca de 2,4 mil candidatos fizeram o exame. Os locais de prova foram nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

A avaliação da 3ª etapa contou com uma prova de redação e com 54 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

De acordo com o edital, ao todo, a UFAM está ofertando 2.369 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PSC 2022. Segundo o edital, 1.886 vagas são para a unidade de ensino de Manaus e 483 vagas para as unidades da UFAM do interior do Estado.

Veja mais informações no site da UFAM.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest abre período de inscrição do Vestibular 2023 da USP; saiba mais.