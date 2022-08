UFAM publica edital das 1ª e 2ª etapas do PSC

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou os editais das duas primeiras etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2022-2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas no período de 15 de agosto a 8 de setembro.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados solicitados. Além disso, é preciso pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de RS90,00, dentro do prazo estabelecido.

A confirmação da inscrição será informada por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). Ainda de acordo com o cronograma, o CCI será liberado no site da Compec no dia 4 de outubro.

Provas das duas primeiras etapas

A aplicação das provas das 1ª e 2ª etapas da PSC está marcada para o dia 23 de outubro, das 8h30 às 12h30 (horário de Manaus). Os locais de prova serão nos seguintes municípios: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

Conforme os editais, as provas das 1ª e 2ª etapas contarão com assuntos referentes ao 1º e ao 2º ano do ensino médio, respectivamente. O exame será composto por 54 questões objetivas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

A divulgação do gabarito preliminar das provas está previsto também para o dia 23 de outubro, após a aplicação. O gabarito definitivo será liberado no dia 7 de novembro, após a análise dos recursos.

Já a publicação do resultado do desempenho das duas etapas será feita a partir do dia 13 de dezembro de 2022.

O PSC é a seleção seriada por meio da qual a UFAM seleciona alunos para os seus cursos de graduação com avaliação gradual, realizada ao final de cada um dos três anos do ensino médio. Apenas na 3ª etapa do PSC os candidatos concorrem às vagas ofertadas.

