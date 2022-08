UFJF divulga 2ª lista de reclassificação do SiSU 2022/2

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a 2ª lista de reclassificação do segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de novos convocados no site da UFJF.

Ao todo, a UFJF convocou 397 candidatos. As vagas são para candidatos inscritos no campus sede e em Governador Valadares.

De acordo com as orientações da universidade, os convocados deverão realizar as pré-matrículas de forma virtual, por meio do sistema da UFJF. O procedimento deve ser feito até as 23h59 do próximo domingo, dia 21 de agosto.

Os estudantes devem acessar a página do Siga, clicar em “Meu primeiro acesso” e realizar o passo a passo para envio das informações e documentos. Ainda de acordo com a UFJF, caso haja algum problema durante o procedimento, o candidato deverá enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br.

Conforme o cronograma, a divulgação da 3ª lista de reclassificação do SiSU 2022/2 está prevista para o dia 24 de agosto.

Seleção do SiSU 2022/2

O Ministério da Educação recebeu as inscrições para a 2ª edição do SiSU 2022 no período de 28 de junho a 1º de julho. Puderam se inscrever no SiSU 2022/2 os estudantes que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a classificação foi feita a partir das notas do Enem 2021.

De acordo com as diretrizes, não puderam participar os estudantes que tiraram zero na redação ou que fizeram o Enem na condição de “treineiros”.

Inicialmente, a oferta da UFJF foi de 865 vagas para 41 cursos de graduação de diversas áreas. Segundo o termo de adesão, dentre as vagas, 418 foram para a seleção em ampla concorrência, enquanto 447 foram, reservadas segundo estabelece a Lei de Cotas.

Veja mais detalhes no edital do SiSU 2022/2.

