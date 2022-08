UFLA publica editais das etapas 1 e 2 do PAS; veja datas

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), através da Coordenadoria Geral de Processos Seletivos (Cops), publicou os editais das etapas 1 e 2 do Processo de Avaliação Seriada (PAS). De acordo com a UFLA, o período de inscrição será de 23 de agosto a 21 de setembro.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da UFLA. Para efetivar o cadastro, será necessário pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 120.

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos nos editais. O período para os pedidos de isenção será de 15 a 22 e agosto. Os pedidos devem ser feitos no site do PAS.

Para pedir o benefício, os candidatos deverão comprovar ter renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo. Além disso, é pré-requisito ter cursado ou estar cursando o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Provas

A aplicação das provas das etapas 1 e 2 do PAS está prevista para o mês de novembro deste ano. Os locais de prova serão exclusivamente nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso. A duração da aplicação será de 4 horas e 30 minutos.

De acordo com os editais, os conteúdos das provas do PAS 1 e do PAS 2 serão referentes aos assuntos abordados nos 1º e 2º anos do ensino médio, respectivamente.

Desse modo, as provas serão compostas por questões objetivas sobre as seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, códigos e suas tecnologias.

O que é o PAS?

O PAS é o processo seletivo seriado por meio do qual a UFLA avalia os candidatos ao longo com ensino médio para ingresso em seus cursos de graduação. Nesse sentido, ao final de cada ano do ensino médio, os estudantes passam por uma etapa do PAS.

Na 3ª e última etapa, a UFLA faz o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Apenas nesta última etapas, os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela universidade.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFMS encerra hoje o período de inscrição do Vestibular Digital 2022; saiba mais.