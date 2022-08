UFMS aplica provas do Vestibular Digital 2022 neste domingo (14)

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) aplica neste domingo, dia 14 de agosto, as provas do Vestibular Digital 2022. A aplicação das provas será feita exclusivamente em ambiente virtual, com início às 14h e término às 18h.

A UFMS já fez alguns testes na plataforma de aplicação do exame com os candidatos. No domingo (14), às 13h, a universidade vai realizar um novo treinamento. Os candidatos deverão acessar a plataforma de provas através da página da seleção.

De acordo com a universidade, o acesso ao ambiente de prova do Vestibular Digital 2022 só será liberado após a captura e envio de foto do candidato segurando documento de identificação original próximo ao rosto.

Conforme as orientações da UFMS, para fazer o exame, os candidatos devem usar desktop ou notebook, equipados com câmera digital, para monitoramento da prova. O acesso ao ambiente das provas deverá ser feito por meio do Google Chrome ou Firefox. Além disso, a velocidade mínima da internet deverá ser de 1Mbps.

De acordo com o edital, o exame será composto por uma prova de redação e por 50 questões objetivas sobre assuntos do ensino médio. Desse modo, a prova abarcará as seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologia; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

Vagas e resultado

A oferta total da UFMS é de 1.200 vagas para ingresso no segundo semestre letivo deste ano em cursos a distância. De acordo com o edital, há vagas para os seguintes cursos: Processos Gerenciais, Ciência dos dados, Tecnologia de Informação. São 400 vagas para cada curso.

A publicação do resultado preliminar está marcada para o dia 24 de agosto, enquanto o resultado final será publicado no dia 8 de setembro.

Veja mais detalhes no site da UFMS.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular 2023: UERJ divulga edital de isenção da taxa; saiba mais.