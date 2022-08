UFMS encerra período de inscrição do Vestibular Digital 2022

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, o período de inscrição para o Vestibular Digital 2022, para cursos EaD (Educação a Distância). De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da UFMS. Para confirmar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição no prazo estabelecido.

A UFMS já recebeu os pedidos de isenção e o resultado está disponível em seu site. Puderam solicitar o benefício inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico), estudantes que podem comprovar renda mensal per capita de até um salário-mínimo e meio, e estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.

Provas

A classificação dos inscritos no Vestibular Digital 2022 será feita a partir do desempenho na prova on-line. A aplicação da prova está prevista para o dia 14 de agosto, e será das 14h às 18h.

De acordo com o edital, o exame será composto por uma prova de redação e por 50 questões objetivas sobre assuntos do ensino médio. Desse modo, a prova abarcará as seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologia; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

Vagas e resultado Ao todo, a UFMS está ofertando 1.200 vagas para ingresso no segundo semestre letivo deste ano em cursos a distância. De acordo com o edital, há vagas para os seguintes cursos: Processos Gerenciais, Ciência dos dados, Tecnologia de Informação. São 400 vagas para cada curso. A publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 24 de agosto, enquanto o resultado final será publicado no dia 8 de setembro. Acesse o site da UFMS para mais informações.