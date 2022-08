UFRGS libera resultado do Processo Seletivo Adicional 2022/2

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou o resultado final do Processo Seletivo Adicional 2022/2. Desse modo, os candidatos podem consultar a lista de aprovados por meio do site da universidade.

De acordo com o edital, as inscrições deverão ser feitas no período de 26 de agosto a 1º de setembro. As inscrições deverão ser feitas virtualmente, com o envio de dos documentos solicitados por meio do Portal do Candidato. Os candidatos podem consultar a lista de documentos exigidos no edital.

Como foi o PS Adicional?

Conforme estabelecido no edital, a seleção dos inscritos foi feita a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e com o aproveitamento das notas de edições anteriores do vestibular da UFRGS.

Segundo o edital, a universidade aceitou as notas das edições do Enem ocorridas entre os anos de 2018 a 2021. De acordo com o edital, para essa modalidade, a UFRGS exigiu a nota mínima de 450 pontos em cada uma das provas objetivas e 500 na redação. Os candidatos que escolheram usar as notas do Vestibular da UFRGS puderam se inscrever com as notas das edições de 2018 a 2022. Nessa modalidade, não houve estabelecimento de nota mínima.

Vagas ofertadas

Ao todo, a UFRGS está ofertando 560 vagas para o Processo Seletivo Adicional 2022/2. As oportunidades são para 25 cursos de graduação e são remanescentes do Concurso Vestibular da UFRGS de 2022.

Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há vagas específicas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para cotas raciais e para pessoas com deficiência.

Veja mais informações no site da UFRGS.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFU cancela provas e informa que vai reaplicar 1ª fase do Vestibular 2022/2; saiba mais.