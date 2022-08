UFRR recebe inscrições para concurso literário até 1º de setembro

O período de inscrição para o concurso literário da editora da Universidade Federal de Roraima (UFRR) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições para o III Concurso “Literatura de Circunstâncias” serão recebidas até o dia 1º de setembro.

Conforme as diretrizes, o concurso tem como objetivo selecionar textos literários para publicação em dois livros. Segundo a EdUFRR, cada autor pode inscrever um total de até três textos literários sobre o tema “Democracia: desafios e perspectivas”.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, com o envio do texto. Segundo o regulamento, as inscrições são gratuitas.

O regulamento estabelece ainda que as inscrições podem ser quatro categorias: Conto Avulso, Poema Avulso, Microconto e Livro Individual. Na categoria Livro Individual, serão aceitas propostas de romance e livro de contos ou poemas escritos por um único autor.

Segundo a editora, já foram recebidas mais de 100 inscrições de contos, microcontos e poemas, de autores de Roraima e também de outros estados como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

Ainda de acordo com o regulamento, uma das obras será exclusiva para a categoria Livro Individual, para a qual só podem se inscrever moradores do estado de Roraima. A outra obra publicada através do concurso trará os textos classificados nas demais categorias. Segundo o regulamento, ao todo, a editora da UFRR vai selecionar os 15 textos com a melhor nota para publicação.

Veja mais informações no regulamento do concurso da EdUFRR.

