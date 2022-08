UFU aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2022/2 neste domingo

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aplica neste domingo, dia 21 de agosto, as provas da 1ª fase do Vestibular 2022/2. A aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h30. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h15.

De acordo com o edital, os locais de prova serão nos seguintes municípios: Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP). Os candidatos já podem conferir onde farão o exame por meio do Portal de Seleção da UFU.

Conforme as orientações da UFU, os candidatos devem chegar aos locais de prova com 45 minutos de antecedência. Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e a Ficha do Candidato.

Além disso, os candidatos devem levar caneta de tinta azul, fabricada em material transparente. Em decorrência da pandemia, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório nos locais de prova.

As provas da 1ª fase são compostas por questões objetivas sobre assuntos do ensino médio. As obras cobradas nas provas são as seguintes: “A Rosa do Povo”, de Carlos Drummond de Andrade; “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo; “O Homem que sabia Javanês e outros contos”, de Lima Barreto; “O noviço”, de Martins Pena; e “A cor púrpura”, de Alice Walker.

2ª fase

A aplicação das provas da 2ª fase está prevista para o dia 9 de outubro. De acordo com a UFU, a 2ª fase acontecerá apenas em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. A avaliação da 2ª fase será composta por uma redação e por uma prova constituída por questões discursivas de assuntos específicos.

Vagas e resultados

A oferta total da UFU é de 1.614 vagas para 47 cursos de graduação de diversas áreas. Metade das vagas está reservada segundo a Lei de Cotas, ou seja, são exclusivas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD, com recorte de renda.

A publicação do resultado final, com a lista da 1ª chamada, está prevista para o dia 18 de novembro.

