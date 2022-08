UFU divulga resultado do Vestibular 2022 via Enem

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 29 de agosto, o resultado Vestibular 2022 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação final no site da instituição.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão entrar com recursos a partir desta segunda-feira (29). Os recursos serão recebidos até a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site do vestibular.

As datas de publicação das chamadas para as matrículas ainda não foram informadas pela universidade. Portanto, os candidatos devem acompanhar as publicações feitas através do Portal DIRPS.

Como foi o Vestibular 2022 via Enem?

A classificação dos inscritos foi feita exclusivamente com as notas do Enem. Segundo o edital, os candidatos puderam se inscrever com as notas obtidas nas edições do exame ocorridas em 2019, 2020 ou 2021. Não puderam participar da seleção os estudantes que zeraram a nota da prova de redação.

A oferta total da UFU é de 642 vagas para mais de vinte cursos de graduação de diversas áreas. As vagas são remanescentes do processo seletivo da última edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e estão distribuídas nos campi de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, e Uberlândia. O quadro completo de vagas está disponível no site da instituição.

A universidade reserva metade das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Nesse sentido, há recorte de renda e percentual de vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site da UFU para mais informações.

