UFV divulga período de inscrição para Exame de Seleção do Cap Coluni 2023

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulgou as principais datas do Exame de Admissão Coluni 2023. De acordo com o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições no período de 16 de agosto até 18h do dia 7 de outubro deste ano.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, por meio site do Coluni. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 90,00.

Pedidos de isenção da taxa de inscrição

O edital estabelece ainda que os candidatos que podem comprovar que são membros de família de baixa renda poderão solicitar o benefício da isenção da taxa de inscrição. Os pedidos serão recebidos das 9h do dia 16 de agosto de 2022 às 18h do dia 13 de setembro, também virtualmente.

Seleção

A aplicação das provas do Exame de Seleção do Cap Coluni 2023 está marcada para o dia 19 de novembro, das 13h às 18h. Ao todo, a aplicação terá duração de cinco horas e será feita exclusivamente em Viçosa, interior de Minas Gerais (MG).

De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), cuja impressão poderá ser feita no período de 1º a 18 de novembro.

Ainda segundo o edital, a avalição contará com questões objetivas sobre os conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas ao longo da formação correspondente ao Ensino Fundamental.

Vagas e resultados

Ao todo, aa UFV está ofertando 150 vagas nesta edição de 2023. As oportunidades são exclusivas para a 1ª série do Ensino Médio. A publicação do resultado final do Exame de Seleção Cap Coluni 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro .

Acesse o site da UFV para mais informações.

