ÚLTIMOS DIAS! Inscrições para programa de estágio da Eaton terminam esta semana

As inscrições para o programa de estágio da Eaton terminam esta semana. A multinacional de gerenciamento de energia visa recrutar estudantes para o preenchimento de 70 postos de trabalho nas suas unidades de Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

São elegíveis estudantes de graduação matriculados nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Todas as Engenharias, Marketing, Psicologia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas da Informação. A empresa também oferece chances para estudantes do ensino técnico que estejam cursando Eletroeletrônica, Eletrônica, Automação, Mecânica, Mecatrônica, Química e Segurança do Trabalho. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade de mínimo de um ano para estagiar 30 horas semanais, além de conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas).

A Eaton reforça que promove um ambiente plural, onde cada um pode ser quem realmente é e tem a oportunidade de contribuir com seu jeito e suas habilidades para os negócios.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale transporte, restaurante no local ou vale refeição, cesta de natal, assistência médica, assistência odontológica e muito mais. Ainda, os contratados terão acesso a uma plataforma de treinamentos online com mais de 20 mil cursos e poderão participar de um programa de desenvolvimento de competências e de projetos de valor.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 2 de setembro para efetivar sua candidatura no site https://bluy.com/eaton/programa-de-estagio-eaton-2023-job8.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem inscrições, testes online, dinâmica em Grupo e entrevistas finais.