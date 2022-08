ÚLTIMOS DIAS! Inscrições para programa de estágio da Embraer terminam em 1º de setembro

As inscrições para programa de estágio da Embraer terminam no próximo dia 1º de setembro. Os interessados em participar do processo seletivo, que visa recrutar estudantes do ensino superior para o preenchimento de 150 vagas de emprego, deverão se candidatar diretamente na página do programa.

Podem se inscrever estudantes matriculados em uma instituição de ensino superior, com disponibilidade para trabalhar seis horas por dia nas unidades da empresa nas cidades de São José dos Campos (SP), Gavião Peixoto (SP), Campinas (SP), Botucatu (SP), Sorocaba (SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF). Algumas vagas são para atuação nas modalidades híbrida ou 100% remota.

A empresa busca, ainda, pessoas de alto potencial, ousadas e inovadoras e que estejam motivadas a trabalhar num ambiente em constante transformação.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma das maiores empresas do mundo, fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, serviços e suporte na área. Eles também deverão desenvolver um projeto próprio e autêntico e poderão crescer pessoal e profissionalmente.

Os contratados serão alocados em diferentes áreas, dentre elas: administração, tecnologia, engenharia e operações. Além disso, eles receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição e assistências médica e odontológica.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 1° de setembro para acessar o site https://programasembraer.gupy.io/ e se candidatar. É possível selecionar a área de interesse e, posteriormente, a empresa fará uma análise de perfil, dinâmica de grupo e a entrevista final.