UMC: inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2023

UMC: instituição abriu as inscrições para o vestibular de Medicina 2023

A UMC, Universidade Mogi das Cruzes, é uma instituição de nível superior e privada que está localizada na cidade de Mogi das Cruzes.

A instituição é reconhecida pelo seu curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as partes do Brasil. As inscrições para o próximo processo seletivo do curso já estão abertas.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da UMC.

Vestibular UMC: vagas

A UMC irá oferecer 90 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023.

A universidade não irá oferecer vagas para ingresso via nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, nesta edição do processo seletivo.

Vestibular UMC: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina estão abertas desde o dia 15 de agosto. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de outubro diretamente no site oficial da instituição: https://www.umc.br/vestibularmedicina/

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 via boleto bancário ou cartão de crédito para participar do vestibular.

Vestibular UMC: provas

As provas do vestibular de Medicina da UMC serão realizadas no dia 15 de outubro de 2022 às 14h. Os candidatos poderão realizar o exame em até quatro horas.

Os candidatos deverão realizar uma prova com 20 questões de múltipla escolha, 9 questões discursivas e uma redação.

A prova terá uma pontuação máxima de 290 pontos, sendo 100 da prova objetiva, 100 da redação e 90 da prova discursiva.

De acordo com o edital do processo seletivo, será desclassificado o candidato que tiver pontuação igual ou inferior a 15 pontos em cada uma das três modalidades da prova.

Vestibular UMC: resultados

O resultado com os nomes dos candidatos aprovados no vestibular será divulgado no dia 21 de outubro de 2022 a partir das 14h.