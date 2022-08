UnB divulga editais do PAS 2022; veja principais datas

A Universidade de Brasília (UnB) publicou os editais de abertura das três etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. Os interessados podem consultar os documentos no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos).

Através do PAS, a UnB analisa o desempenho dos estudantes ao longo do Ensino Médio. Ao final de cada ano os estudantes fazem as provas da etapa referente à série cursada, mas apenas na 3ª e última etapa os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela universidade.

Nos editais, os candidatos podem consultar as regras e principais datas das três etapas do processo seletivo. Conforme o documento, as inscrições para todas as etapas serão recebidas no período de 22 de agosto até 12 de setembro, por meio das páginas dos subprogramas.

Os editais estabelecem ainda que, para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 120,00 até 29 de setembro.

Provas

A aplicação das provas está marcada para o mês de dezembro. As provas da 1ª etapa serão aplicadas no dia 11 de dezembro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas em 10 de dezembro. Já a aplicação das provas da 3ª etapa está marcada para 4 de dezembro.

As provas do PAS são compostas por assuntos sobre as seguintes disciplinas: Língua Estrangeira, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia. Além disso, há também uma prova de redação.

Vagas e resultados

Ao todo, a UnB vai ofertar 4.238 vagas, sendo 2.118 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023 e 2.120 oportunidades para o segundo semestre. As oportunidades são para os campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. Há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública e para negros.

A divulgação do resultado da 3ª etapa está prevista para o dia 24 de janeiro de 2023. Já a liberação do desempenho dos inscritos nas 1ª e 2ª etapas será nos dias 3 e 9 de março, respectivamente.

Veja detalhes no site do Cebraspe.

