UnB divulga edital do Vestibular 2023; veja datas

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o edital de abertura do Vestibular 2023, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo. Nesta edição, a UnB está ofertando mais de 2 mil vagas para seus cursos de graduação presenciais.

De acordo com o edital, o período de inscrição será das 10h do dia 18 de agosto até as 18h do dia 6 de setembro (horário de Brasília).

O documento indica ainda que os interessados deverão se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site do Cebraspe. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 147, até 23 de setembro.

Isenção da taxa

Os pedidos de isenção poderão ser feitos durante todo o período de inscrição do Vestibular 2023. Conforme o edital, a UnB vai conceder a isenção em duas modalidades:

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – com o número de Identificação Social (NIS);

candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram o ensino médio em escola pública, de acordo com a Lei nº 12.799/13.

Provas presenciais

A aplicação das provas será nos dias 26 e 27 de novembro. Os locais de prova serão no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

No dia 26 de novembro, serão aplicadas as provas de conhecimento I e II e a prova de redação. No dia 27 de novembro, a UnB aplicará as provas de conhecimento III. Os assuntos são referentes às disciplinas ministradas no ensino médio.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total da UnB é de 2.118 vagas na seleção tradicional e 40 vagas para o Vestibular para Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira (Libras). O edital estabelece ainda que as oportunidades são para cursos ministrados no Campus UnB Darcy Ribeiro (Plano Piloto), no Campus UnB Ceilândia, no Campus UnB Gama e no Campus UnB Planaltina.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2023 está prevista para o mês de fevereiro de 2023. Veja o edital do Vestibular 2023 na íntegra para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest abre hoje o período de inscrição para o Vestibular 2023 da USP; saiba mais.