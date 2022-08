Unemat aplica provas do Vestibular Simplificado Especial 2022/2 neste domingo (7)

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) aplica neste domingo, dia 7 de agosto, as provas do Vestibular Simplificado Especial 2022/2. De acordo com o edital, a aplicação das provas será das 8h às 11h.

A instituição já liberou a consulta aos locais de prova. Portanto, os inscritos podem conferir onde realizarão o exame através do Portal do Candidato. Para realizar a consulta, é preciso fazer login com o número do CPF e com a senha cadastrada no momento da inscrição.

O edital do Vestibular Simplificado Especial 2022/2 indica ainda que as provas serão realizadas nas seguintes cidades do Mato Grosso: Confresa, Itiquira, Juara, Luciara, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Vila Rica.

Conforme o edital, a seleção contará com apenas uma fase e será feita através da aplicação de provas presenciais. O exame consiste em uma prova de redação em Língua Portuguesa sobre temas da atualidade.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova. O uso de máscara de proteção respiratória, cobrindo totalmente a boca e o nariz, será obrigatório. Os candidatos deverão levar também caneta de tinta preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

A oferta total da Unemat para o Vestibular Simplificado Especial 2022/2 é de 640 vagas. As oportunidades são para 13 turmas especiais de oferta única, para os municípios de Confresa, Itiquira, Juara, Luciara, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Vila Rica.

Há reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

A Unemat deve liberar o desempenho preliminar em 24 de agosto, com interposição de recursos nos dias 25 e 26. O resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, será publicado no dia 6 de setembro.

