Unemat divulga nova chamada do Vestibular 2022/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou ontem (3) a relação de aprovados na 3ª chamada do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova convocação para a matrícula por meio do Portal do Candidato.

As matrículas dos aprovados nesta nova chamada são recebidas nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, de forma presencial. O procedimento exige a entrega de documentos na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) onde o curso é ofertado.

Também hoje (31) a universidade recebe a manifestação de interesse para participação na lista de espera.

Como foi a seleção?

O Vestibular 2022/2 foi feito em apenas uma fase. A Unemat aplicou as provas para cerca de 7.252 candidatos no dia 12 de junho. A prova foi composta por questões objetivas de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Além disso, a Unemat aplicou também uma prova de redação.

Segundo a Unemat, ao todo, foram 32 locais de provas. Os locais de aplicação foram nas seguintes cidades: Cuiabá, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Oferta de vagas

A oferta total da Unemat é de 2.430 vagas para essa edição do processo seletivo. Segundo o edital, as oportunidades são para 60 cursos de graduação ministrados nas unidades de 12 municípios.

Metade das vagas ofertadas foi reservada de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do Vestibular para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.