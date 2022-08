UNESC: confira quais são as principais formas de ingresso!

UNESC: tudo aquilo que você precisa saber sobre as principais formas de ingresso na instituição

A UNESC, Universidade do Extremo Sul Catarinense, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina.

Por causa do grande número de oportunidades oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que o centro universitário atraia muitos vestibulandos.

Quer saber mais sobre as formas de ingresso na UNESC? Então continue lendo para descobrir quais são os processos seletivos da instituição!

UNESC: não existe vestibular?

A resposta é não! Isso porque, a proposta inicial da UNESC é se comportar como uma universidade na qual o candidato ingressa sem necessidade de prestar um vestibular.

Para tanto, uma equipe especializada vai analisar o histórico escolar do candidato e, se pelo critério estabelecido, uma nota de seis pontos for atingida, o mesmo já poderá se matricular e logo começar seus estudos no curso escolhido.

Você pode conferir mais informações no seguinte link: http://escolha.unesc.net/

UNESC: transferência externa

É a modalidade de ingresso ideal para os candidatos que já estudam em outras instituições de ensino superior.

Deve se lembrar que determinadas exigências são feitas aos que se utilizam desta forma de ingresso, tais como o fato de que a instituição na qual o aluno estuda deve estar funcionando regularmente.

UNESC: r eingresso

Este é o tipo de ingresso ideal para os candidatos que precisaram trancar a matrícula no decorrer de um curso que estavam fazendo. O procedimento recebe o nome de reingresso e os procedimentos são muito simples. Não existe, por exemplo, a necessidade de prestar qualquer tipo de exame.

UNESC: s egunda graduação

O processo seletivo em questão é destinado aos candidatos que buscam uma segunda formação. Para participar do processo seletivo não é necessário prestar qualquer tipo de exame. Tudo o que o candidato deve fazer é trazer todos os documentos pedidos pela instituição e reservar uma vaga.