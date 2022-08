UNESP abre concurso para profissionais com nível médio e superior com salários até R$ 8 mil

A Universidade Estadual Paulista (UNESP) recebe a partir do dia 09 de agosto de 2022 as inscrições para novo concurso público que tem como objetivo selecionar candidatos para atuar em diferentes áreas da instituição.

As oportunidades são para candidatos com nível médio e superior distribuídas pela capital paulista e diversas outras cidades do interior do estado de São Paulo.

Os salários oferecidos pela UNESP vão de R$ 3.478,02 a R$ 8.370,30.

A banca responsável pela organização do concurso é a Vunesp.

Vagas e salários UNESP

A Universidade Estadual Paulista prevê por meio deste edital contratar 44 novos servidores para atuar em diferentes áreas da instituição.

Veja a seguir a disponibilidade de cargos e vagas ofertadas pela UNESP:

Nível Médio

Assistente de Suporte Acadêmico II – 1 vaga;

Motorista – 2 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio vão de R$ 3.478,02, para o cargo de motorista, a de R$ 4.227,56 para os cargos de Assistente de Suporte Acadêmico e Técnico em Segurança do Trabalho.

Todos os cargos de nível médio possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior

Analista de Informática I – 4 vagas;

Analista de Informática II – 6 vagas;

Analista de Suporte Acadêmico III – 4 vagas;

Analista de Suporte Acadêmico IV – 1 vaga;

Assistente Social – 7 vagas;

Assistente Técnico Administrativo I – 7 vagas;

Assistente Técnico Administrativo II – 1 vaga;

Bibliotecário – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 3 vagas;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Historiógrafo – 1 vaga;

Jornalista – 1 vaga;

Médico do Trabalho – 1 vaga;

Para os cargos de nível superior, a remuneração varia de acordo com o cargo e a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 5.164,81 a R$ 8.370,30 mensais.

Além da remuneração mensal, todos os cargos oferecidos pela UNESP ainda são acrescidos dos seguintes benefícios:

Vale alimentação;

Vale Transporte;

Plano de saúde;

Plano Odontológico;

As vagas estão distribuídas entre as seguintes cidades:

São Paulo;

Araraquara;

Assis;

Bauru;

Botucatu;

Jaboticabal;

Rio Claro;

São José do Rio Preto;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições UNESP

As inscrições para o concurso público da UNESP acontecem no período de 09 de agosto de 2022 a 19 de setembro de 2022.

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 61 para os cargos de nível médio e R$ 80 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso UNESP

O concurso público da UNESP será realizado por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

Serão 40 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

A prova objetiva está marcada para o dia 06 de novembro de 2022.

Dependendo do cargo serão exigidas também outros tipos de prova. O cargo de motorista, por exemplo, prevê, por exemplo, a realização de prova prática.

Enquanto os cargos de nível superior contam ainda com prova de títulos, prova dissertativa e prova de redação.

Clique aqui para ler o edital do concurso público da UNESP na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do certame