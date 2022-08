UNESP anuncia Concurso público no campus de Tupã

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no Assistente de Suporte Acadêmico I, na área de atuação de Biblioteca, com atuação no campus de Tupã.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham escolaridade conforme edital do certame. O salário oferecido inicialmente é de R$3.478,02, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da FundaçãoVunesp. A taxa de inscrição ficou fixa em R$61,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO I (ÁREA DE ATUAÇÃO: BIBLIOTECA): Utilização de sistema automatizado de gestão de biblioteca. Empréstimo, devolução e reserva de materiais diversos. Organização e reposição de material livros, periódicos e outros materiais do acervo de acordo com a classificação de assuntos, e anotação de autor adotado pela biblioteca nas estantes. Preparo físico dos documentos para tratamento técnico. Organização e conservação dos materiais e equipamentos empregados para as atividades de rotina. Análise do estado de conservação de materiais em circulação no momento do empréstimo e devolução. Reparo e restauração de material bibliográfico. Levantamento de dados e relatórios para a gestão da biblioteca; entre outras atividades.

EDITAL 027/2022

