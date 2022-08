Unesp anuncia Concursos públicos no campus de Araçatuba

No estado de São Paulo, A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) anuncia abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é preencher diversas vagas de nível médio e superior, com lotação imediata no campus de Araçatuba.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 47/2022: Assistente Técnico Administrativo I – Área de atuação: Materiais (1 vaga); Auxiliar Agropecuário (1 vaga); Assistente Administrativo II – Área de atuação: Laboratórios Didáticos e de Pesquisa (2 vagas); e Médico Veterinário – Pequenos Animais (2 vagas);

EDITAL nº 124/2022: Assistente Administrativo II – Área de atuação: Tiragem, Emergência e Documentação (1 vaga); Área de atuação: Redes e Infraestrutura (1 vaga); assistente de Suporte Acadêmico II – Área de atuação: Histologia, Biotério e Saúde (1 vaga); Assistente Administrativo II – Área de atuação: Materiais (1 vaga); assistente de Informática II.

Para concorrer a função, os candidatos devem atender as exigências de escolaridade, conforme edital. O salário oferecido pode variar de R$ 2.861,38 a R$ 6.886,26, com jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da Fundação Vunesp, organizadora dos certames. A taxa de inscrição ficou entre R$ 42,00 e R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de conhecimentos específicos, conforme critérios especificados no edital.

Os concursos estão válidos por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 47/2022 (pag 248 a 252)

EDITAL 124/2022 (pag 242 a 247)