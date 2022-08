UNESP encerra inscrições de Concurso no Instituto de Biociências de Botucatu

Em São Paulo, o Instituto de Biociências do Campus de Botucatu encerra inscrições de concurso público na quarta-feira (31). O edital de concurso público tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Assistente de Suporte Acadêmico II, com lotação direta no campus de Botucatu.

A oportunidade oferecida é para área de Assistente de Suporte Acadêmico II, na área de atuação de Informática, na condição de Técnico-administrativo Substituto. Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter o ensino médio completo.

O salário oferecido inicialmente é de R$4.227,56, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2022, diretamente no endereço eletrônico oficial da Unesp. A taxa de inscrição ficou fixa em R$61,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório), nos conhecimentos das disciplinas de conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática, legislação, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Desenvolver atividades de suporte especializado às atividades administrativas, de ensino, pesquisa, extensão entre outros; Auxiliar no desenvolvimento de métodos, processos e produtos; Manusear e prestar a manutenção preventiva dos equipamentos necessários ao desempenho das rotinas; Assistência técnica em hardware e suporte a softwares de uso comum; Instalação e manutenção de periféricos: impressora, scanner, teclado e mouse, bem como auxiliar na detecção de problemas no equipamento de telefonia por IP (VoIP); Instalação e manutenção na rede e auxiliar na manutenção preventiva dos equipamentos da rede de computadores; entre outras atividades; Executar atividades auxiliares de difusão de pesquisas e desenvolvimento; Atuar em programas específicos e projetos institucionais; Prestar orientação técnica a outros profissionais; Auxiliar profissional na implementação de projetos; Ministrar treinamentos, palestras; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

EDITAL 155/2022