UNESP: Ibilce promove Concurso público no campus de São José do Rio Preto

Em São Paulo, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar vagas nos cargos de Bibliotecário e Psicólogo, com lotação imediata no campus de São José do Rio Preto.

Para concorrer a função, os candidatos devem atender as exigências de escolaridade, conforme edital. O salário oferecido pode variar de R$5.164,81 e R$6.886,26, além de benefícios como vale-alimentação e vale-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de setembro de 2022, diretamente no endereço eletrônico da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição ficou fixa em R$80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de conhecimentos específicos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

BIBLIOTECÁRIO: Planejar, organizar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos relativos às atividades de disponibilização da informação em qualquer suporte; Gerenciar bibliotecas, centros de informações e correlatos, além de redes de informação; Selecionar, adquirir, tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; Orientar e acompanhar a execução do tratamento técnico do documento; Disseminar a informação; Manter serviço de intercâmbio com unidades de informação governamentais e não governamentais para troca de informações, empréstimo de obras, etc.

PSICÓLOGO: Atuar nas áreas clínica, educacional, saúde e ocupacional, com a finalidade de estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos e instituição; Desenvolver atividades de diagnósticos e intervenção organizacional, voltadas para a relação homem-trabalho; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas; entre outras atividades.

EDITAL 267/2022

