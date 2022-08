UNESP promove Concurso público com 32 vagas no campus de Jaboticabal

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 32 vagas para atuação na divisão técnica administrativa da Faculdade de Ciências Agrárias, no campus de Jaboticabal.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente Administrativo II – Graduação (2); Técnico de Enfermagem (2); Técnico de Enfermagem – Enfermagem Veterinária de Pequenos Animais (2); Técnico em Radiologia (2); Analista de Informática I – Redes e Infraestrutura (2); Assistente Técnico Administrativo I – Materiais (2); Psicólogo (2); Assistente Administrativo II – Finanças (2); Assistente Administrativo II – Gestão de Pessoas (2); Assistente de Suporte Acadêmico IV – Patologia Clínica Veterinária (2); Assistente de Suporte Acadêmico IV – Produção Agrícola, Animal e Atividades de Pesquisa (2); Assistente Técnico Administrativo I – Gestão de Pessoas (2); Assistente Administrativo II – Apoio Administrativo em Saúde Animal (2); Assistente Administrativo II – Comunicações (2); Auxiliar Agropecuário (2); e Assistente Administrativo II – Acadêmica (2).

O salário oferecido pode variar de R$ 2.113,77 a R$ 8.370,30, com jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de setembro de 2022, no endereço eletrônico da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição ficou entre R$ 42,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais didática e análise de currículo lattes, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (ÁREA DE ATUAÇÃO: ACADÊMICA): 1) Assessorar, secretariar, controlar a operacionalização e tramitação dos documentos de comissões e órgãos colegiados, bem como realizar suas eleições. 2) Acompanhar e aplicar as legislações relacionados aos assuntos acadêmicos do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. 3) Analisar e instruir tecnicamente processos e procedimentos na esfera acadêmica observando os pressupostos básicos dos trâmites administrativos. 4) Elaborar documentos oficiais, comunicados, e-mails e informativos para a comunidade, observando as normativas do Estatuto e Regimento da UNESP;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (ÁREA DE ATUAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE ANIMAL): Atender e receber o público em geral. Dar suporte e atendimento presencial e por telefone ao público-alvo do Hospital Veterinário. Informar os tutores qual é o horário de atendimento, orientar e tirar dúvidas quanto às normas do Hospital Veterinário. Abrir e preencher os prontuários de atendimentos clínicos e cirúrgicos e encaminhar para os diversos setores de atendimentos

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: – Exercer atividades técnicas, de nível médio de assistência de Enfermagem sob a supervisão do Enfermeiro; – Assistir ao Enfermeiro nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. – Auxiliar na realização de exames pré admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho e outros determinados pelo CSST;

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 038/2022 (pag 232 a 329)