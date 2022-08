Unespar abre período de inscrição do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 3 de outubro.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site da Unespar. O edital estabelece ainda que para efetivar o cadastro os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é R$ 100,00.

A universidade prevê a concessão do benefício de isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. O período para envio dos pedidos será de 1º a 15 de setembro.

Poderão solicitar a isenção da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue ou de medula óssea, conforme a Lei 20310/2020, e servidores da Unespar que ganham até três salários mínimos e que não concluíram curso superior.

A divulgação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 23 de setembro. Os solicitantes poderão consultar o resultado no site do vestibular da Unespar.

Provas

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para o dia 6 de novembro. Os inscritos poderão consultar os locais de prova e o ensalamento a partir do dia 25 de outubro. Os locais de prova serão nas mesmas cidades onde há a oferta de vagas.

Conforme o edital, a prova será composta por 60 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Além disso, os candidatos aos cursos que exigem a comprovação de habilidades específicas deverão passar ainda por uma avaliação específica. O THE está marcado para os dias 13, 14 e 15 de dezembro.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unespar está ofertando 1,9 mil vagas nessa edição do processo seletivo. As oportunidades são para mais de 70 cursos de graduação nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

A Unespar reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

O resultado final do Vestibular 2023 será publicado no dia 21 de dezembro. A divulgação da 2ª chamada está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2023 e a 3ª chamada é esperado para o dia 3 de março.

