UNIALFA: principais formas de ingresso

UNIALFA: confira quais são as principais formas de ingresso

A UNIALFA, Centro Universitário Alves Faria, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Goiânia, capital de Goiás.

O centro universitário foi fundado no ano de 2000 e oferece dezessete cursos de graduação.

Quer saber mais sobre a UNIALFA? Então confira um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre as formas de ingresso na instituição e realize a sua inscrição agora mesmo!

UNIALFA: vestibular online

O vestibular online certamente é uma das mais conhecidas formas de ingresso na UNIALFA. A modalidade é muito simples: depois de realizar a própria inscrição, o candidato irá receber um link em seu email que lhe dará acesso à plataforma para a execução da prova.

A prova, que é formada por uma redação, poderá ser realizada logo após a inscrição. Ainda, se o candidato preferir, ele poderá também agendar uma data para fazer o vestibular em um momento mais adequado.

O resultado do vestibular, por sua vez, será enviado para o candidato em até vinte e quatro horas após a sua execução.

Ficou interessado? Então faça a sua inscrição diretamente no site da instituição. Acesse: https://www.unialfa.com.br/vestibular/?interesse=1

UNIALFA: uso da nota do ENEM

As notas obtidas na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também são usadas como critério a classificação, seleção e aceitação dos futuros alunos da UNIALFA.

Todos aqueles que optarem por esta modalidade de ingresso não precisam participar do vestibular e poderão ingressar na instituição somente por meio da análise das notas obtidas no ENEM.

Precisamos observar que alguns critérios e regras deverão ser seguidos para que essa modalidade de ingresso seja aceita. Dentre elas, podemos citar não ter tirado nota igual a zero em nenhuma das provas do ENEM, bem como não ter também zerado a prova de redação.

Na maioria dos casos, uma nota mínima de 300 pontos na prova de redação é adotada como critério para a aprovação do aluno.

Por fim, devemos ressaltar que poderão ser usadas as notas obtidas nas edições do exame de 2016 até o ano de 2021.