União Química abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A União Química, uma das mais sólidas e inovadoras empresas do ramo farmacêutico, com uma visão focada nos seus clientes, busca talentos que contribuam para a construção da companhia na região de São Paulo. Confira todas as informações e como se candidatar.

União Química anuncia oportunidades de emprego

A União Química está com diversas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação em São Paulo. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, consignado, cesta de natal, bicicletário, auxílio fretado, auxílio farmácia, auxílio estacionamento, auxílio creche e plano de saúde. Veja os cargos ofertados:

Inspetor Garantia da Qualidade – Pouso Alegre / MG;

Especialista de Projetos (P&D) – Guarulhos / SP;

Analista de Qualificação de Fornecedores Sr. – Guarulhos / SP;

Gerente de Pricing – São Paulo / SP;

Analista Logística Pleno – São Paulo / SP;

Analista de Exportação Pleno – São Paulo / SP;

Analista de Exportação Junior – São Paulo / SP;

Coordenador Marketing Exportação – São Paulo / SP;

Analista Sustentabilidade Sr – São Paulo / SP;

Especialista Compliance – São Paulo / SP;

Analista de Desenvolvimento Analítico Pleno – Documentação Técnica – Pouso Alegre / MG;

Analista de Recursos Humanos Sênior (foco R&s) – São Paulo / SP;

Analista de Recursos Humanos Pl (foco Treinamento) – São Paulo / SP;

Analista de Recursos Humanos Jr (foco Administração de Pessoal) – São Paulo / SP;

Analista de Laboratório Pleno – Taboão da Serra / SP;

Analista da Garantia da Qualidade Sênior – com Foco em Validação – Embu-Guaçu / SP;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico Pleno – Taboão da Serra / SP;

Supervisor de Garantia da Qualidade – Taboão da Serra / SP;

Analista Fiscal Pleno – Goiás.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das oportunidades abertas na União Química, devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos exigidos e anexar o currículo com todos os dados necessários, como por exemplo, e-mail para contato.

