UNIASSELVI abre vagas de emprego pelo país

Uma das maiores redes de ensino do sul do país, a UNIASSELVI, abre novas oportunidades de trabalho para serem ocupadas em diferentes regiões do Brasil. A companhia valoriza profissionais que tenham ética, respeito, busquem novos conhecimentos, tenham vocação para ensinar, tenham simplicidade e colaborem com o grupo de trabalho. Continue lendo e tenha acesso aos cargos disponíveis.

UNIASSELVI anuncia um novo processo de seleção em cidades brasileiras

A UNIASSELVI é a maior instituição de ensino superior a distância. O Brasil possui mais de cinco mil colaboradores espalhados em todo o território nacional. A empresa tem como principal objetivo transformar a vida das pessoas através do ensino. Constantemente busca novos profissionais para fazerem parte de sua equipe de trabalho, prezando sempre pelos valores e desenvolvimento em todas as áreas disponíveis para atuação.

Todas as vagas são elegíveis independente da diversidade entre os candidatos, a companhia respeita e acolhe profissionais portadores de deficiências, diferentes expressões religiosas, toda a comunidade LGBTQIA+, diferentes nacionalidades, etnias, raças, ascendências ou idade, para a UNIASSELVI a diversidade é a base do crescimento dentro de todas as empresas.

Veja abaixo todos os cargos disponíveis para inscrição:

Analistas de Relações com Investidores Sênior — Florianópolis;

Analistas de Compras Sênior — Indaial;

Assistentes Acadêmicos — Lages;

Assistentes Administrativos Atendimento ao Cliente — Petrópolis;

Assistentes de Comunicação e Marketing — Blumenau;

Auxiliares Acadêmicos — Sarandi, Pontes e Lacerda e Cuiabá;

Auxiliares Administrativos — Blumenau, Resende e Indaial.

Como se registrar

Para tornar-se um funcionário da empresa UNIASSELVI, os interessados devem se cadastrar no cargo que pretende preencher através do link de cadastro.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.