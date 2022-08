Unicamp recebe inscrições para o Encontro com Professores do Ensino Médio

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas para o Encontro com Professores do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 8 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site da Comvest.

Podem se inscrever para participar do Encontro os professores dos ensinos fundamental II e médio, estudantes de graduação e estudantes pós-graduação. Para realizar a inscrição, os interessados deverão anexar os documentos que comprovam sua situação de professor, coordenador ou estudante.

Ainda de acordo com a Comvest, o valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 para escolas particulares e R$ 30,00 para escolas públicas, cursinhos populares e para estudantes. A Unicamp concederá isenção para os 50 primeiros inscritos de cursinhos populares.

Evento on-line

O Encontro com Professores do Ensino Médio será realizado de forma virtual, no dia 17 de setembro. Os inscritos devem acompanhar as publicações da Comvest para ter acesso ao link da plataforma do evento (Google Meet). Cada oficina terá duração de cerca de três horas.

Segundo a Comvest, o evento proporciona aos professores oficinas sobre as disciplinas que são cobradas no Vestibular da Unicamp. O objetivo do Encontro é ajudar os docentes a conhecerem e entenderem as provas da Unicamp. Desse modo, os professores do Ensino Médio poderão preparar melhor seus alunos para o vestibular.

Nesse sentido, o evento conta com momentos de discussão dos objetivos das provas, de análise do processo de correção e de análise das questões da última edição do vestibular da Unicamp.

Vagas

Ao todo, a Unicamp está ofertando 640 vagas para participação no evento. Do total, são 180 vagas para a disciplina de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 40 vagas para Inglês, 70 vagas para Matemática, 70 para Química, 70 para Física, 70 para Biologia, 70 para História e 70 para Geografia.

