Unicamp recebe inscrições para seleção de vagas remanescentes

O período de inscrição para o processo seletivo de vagas remanescentes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está aberto. De acordo com a universidade, ao todo, são ofertadas 836 vagas remanescentes para 60 cursos de graduação de diversas áreas.

Inicialmente, o número de vagas divulgado foi de 1.073. No entanto, posteriormente, a Unicamp corrigiu o número de oportunidades disponíveis. De acordo com a universidade, mediante o equívoco, os candidatos que já tinham realizado a inscrição poderão desistir da participação no exame e solicitar o reembolso da taxa.

Conforme as orientações da Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest), as inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site da Comvest. O período de inscrição segue aberto até o dia 9 de setembro.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 200. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 12 de setembro.

Seleção

Poderão participar do processo seletivo os estudantes que estão regularmente matriculados em cursos da graduação da Unicamp ou em outras instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras, assim como aqueles que tiverem diplomas de curso superior reconhecido no país, pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a Comvest, as diretrizes da seleção estabelecem que o curso pretendido deve ser diferente do que está sendo cursado ou da formação do candidato.

A seleção dos inscritos será feita exclusivamente em duas fases. A Unicamp aplicará uma prova de leitura e interpretação de textos e uma prova de conhecimentos específicos. A aplicação das provas está prevista para o dia 9 de outubro.

Além disso, haverá a análise de compatibilidade de currículo. O edital estabelece ainda que os candidatos a alguns cursos passarão ainda por uma terceira fase, com aplicação de uma prova de habilidades específicas.

