UNICRUZ: quais são as formas de ingresso?

UNICRUZ: descubra quais são as formas de ingresso

A UNICRUZ, Universidade de Cruz Alta, é uma instituição de ensino superior particular, localizada na cidade de Cruz Alta, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

Atualmente, a universidade possui mais de quatro mil alunos matriculados e oferece cerca de 25 cursos de graduação.

Quer estudar na UNICRUZ? Então conheça as principais formas de ingresso na instituição!

UNICRUZ: vestibular tradicional

Existem várias formas de ingresso na UNICRUZ e o vestibular tradicional é uma delas. Ele consiste na elaboração de uma redação de forma virtual em uma das datas colocadas à disposição pela instituição.

O candidato poderá escolher fazer a prova no dia e hora de sua melhor conveniência. Devemos levar em consideração que a UNICRUZ oferece pelo menos seis diferentes datas para o agendamento.

Na última edição do processo seletivo, a taxa de inscrição foi de R$ 35,00.

UNICRUZ: uso da nota do ENEM

A UNICRUZ também seleciona e classifica seus futuros alunos pelas notas obtidas nas provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, desde que as regras para este tipo de classificação sejam seguidas. O candidato não pode, por exemplo, ter tirado nota igual a zero em uma das provas ou na redação.

Todos aqueles que fizeram o ENEM entre os anos de 2017 e 2021 estão aptos a participar da seleção. Para participar, o candidato precisa manifestar o desejo de usar dessa modalidade no momento da inscrição.

UNICRUZ: reingresso

A UNICRUZ beneficia aquele que já tenham frequentado parcialmente um de um de seus cursos e que queira retornar para a universidade. As vantagens da modalidade incluem descontos nas mensalidades, por exemplo.

UNICRUZ: transferência externa

Os alunos que já estudam em outra instituição de nível superior e querem pedir transferência para a UNICRUZ também podem ser beneficiados com um processo seletivo diferente (sem a necessidade de realização de vestibular) e descontos de 20% nas mensalidades dos cursos.