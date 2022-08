Unifadra publica edital do Vestibular de Medicina 2023; veja datas

As Faculdades de Dracena (Unifadra) publicaram o edital com as principais datas e regras do Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o documento, o período de inscrição para a seleção de verão será de 22 de agosto a 20 de novembro deste ano.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo. O edital estabelece ainda que para efetivar a inscrição os candidatos deverão pagar a taxa no valor de R$ 190,00.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas presenciais, em uma única fase. Os candidatos poderão consultar os locais e horários de prova a partir do dia 2 de dezembro, por meio do site da Vunesp.

A aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023 está marcada para o dia 11 de dezembro, das 14h às 19h. A avaliação será composta por três provas.

A Prova I será constituída por 8 questões discursivas sobre os conteúdos de química e biologia. Já a Prova II contará com 40 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: língua portuguesa, matemática, geografia, história, língua inglesa e física. Além disso, será aplicada também uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total da Unifadra para a primeira seleção de 2023 é de 11 vagas para o curso de Medicina. A publicação do resultado final está marcada para o dia 9 de janeiro de 2023. Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 13 e 14 seguintes.

