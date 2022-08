UNIFAE informa principais datas do Vestibular de Medicina 2023

O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE (UNIFAE) divulgou o edital com as principais datas do Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o documento, as inscrições serão recebidas no período das 10h do dia 19 de agosto às 23h59 do dia 02 de outubro deste ano.

A seleção conta com duas modalidades: provas presenciais e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os interessados deverão se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo.

No momento da inscrição, os candidatos devem indicar a modalidade na qual deseja concorrer às vagas. O edital estabelece ainda que o valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 para a seleção via notas do Enem (2019 a 2021) e de R$ 180,00 para as provas tradicionais.

Provas tradicionais

Conforme o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 23 de outubro, das 14h às 19h. Os locais de prova serão exclusivamente na cidade de São João da Boa Vista. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 14 de outubro, no site da Vunesp.

A avaliação será composta por três provas. A Prova I conta com 8 questões dissertativas sobre Química e Biologia, enquanto a Prova II será composta por 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física. Além disso, os candidatos responderão a uma Prova de Redação.

Vagas e resultados

Ao todo, a UNIFAE está ofertando 40 vagas para a seleção tradicional e 20 vagas para a seleção via notas do Enem.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 7 de novembro. Desse modo, os candidatos poderão consultar a classificação final a partir das 15h, no site da Vunesp e da UNIFAE. As matrículas deverão ser feitas de 8 a 11 de novembro de 2022, das 9 às 16h, presencialmente.

Veja mais informações no site instituição.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular 2023: UERJ divulga edital de isenção da taxa; saiba mais.