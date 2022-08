UNIFEB: quais são as principais formas de ingresso?

UNIFEB: descubra quais são as principais formas de ingresso

A UNIFEB, Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, é uma instituição de ensino superior e privada que está localizada na cidade de Barretos, interior do estado de São Paulo.

Com apenas uma unidade, a instituição oferece mais de vinte cursos de graduação e conta com mais de quatro mil alunos matriculados.

Quer saber mais sobre os processos seletivos da UNIFEB? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na faculdade.

UNIFEB: vestibular

O vestibular da UNIFEB está com as inscrições abertas desde o dia 5 de agosto e assim permanecerão até o dia 23 de setembro de 2022. O vestibular visa o o preenchimento das vagas ofertadas para o primeiro semestre do ano de 2023. Todos aqueles que se inscreverem ainda no mês de agosto não deverão pagar nenhum tipo de taxa. Porém, aqueles que realizarem as próprias inscrições no mês de setembro deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$10,00.

Lembre-se de que todos aqueles que participarem do vestibular poderão receber bolsas de estudo de até 100% do valor das mensalidades.

Você pode realizar a sua inscrição por meio do formulário disponível no próprio site da instituição. Acesse: http://inscricao.unifeb.edu.br/login/101

UNIFEB: realização das provas

A prova do vestibular da UNIFEB será realizada de modo presencial no dia 25 de setembro de 2022, das 14h às 17h.

O exame será composto por quarenta questões de conteúdos das disciplinas estudadas ao longo do ensino médio e assim distribuídas: Português – 08 questões; Matemática – 08 questões; Química – 04 questões; Física – 04 questões; Biologia – 04 questões, História – 04 questões; Geografia – 04 questões e Inglês – 04 questões

UNIFEB: uso da nota do ENEM

A UNIFEB também usa a pontuação obtida pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, dos anos de 2016 em diante, para selecionar os seus futuros alunos. A vantagem dessa modalidade de ingresso é que nenhum tipo de taxa de inscrição deve ser pago e o candidato também não precisa fazer nenhuma prova.