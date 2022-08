Unifei – MG anuncia Concurso público para Técnicos-Administrativos

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Itajubá (Unifei – MG) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar quatro vagas no cargo de Técnicos-Administrativos em Educação, com atuação no campus de Itajubá e Itabira.

Confira abaixo as oportunidades:

Campus Itajubá: Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga) e Contador (1 vaga);

Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga) e Contador (1 vaga); Campus Itabira: Psicólogo (1 vaga) e Assistente em Administração (1 vaga).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham nível médio ou superior, a depender do cargo pretendido. O salário oferecido pode variar de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de agosto de 2022, diretamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). A taxa de inscrição ficou entre os valores de R$ 100,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos, conforme critérios especificados no edital.

13. DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 13.1. A convocação dos candidatos aprovados e classificados até o limite de vagas, será realizada exclusivamente por correspondência eletrônica (e-mail), não se responsabilizando a Universidade Federal de Itajubá pela mudança de e-mail sem comunicação prévia, por escrito, por parte do candidato. 13.2. Tornar-se-á sem efeito a nomeação do candidato que não comparecer para a posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da nomeação no Diário Oficial da União, conforme Art. 13 da Lei nº 8.112/1990. 13.3. O não comparecimento do candidato aprovado facultará à UNIFEI a convocação dos candidatos seguintes, perdendo este o direito de investidura no cargo ao qual se habilitou. 13.4. Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 108/2022