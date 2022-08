UniGuairacá: como o processo seletivo funciona?

UniGuairacá: descubra como o processo seletivo funciona

A UniGuairacá Centro Universitário, conhecida simplesmente como UniGuairacá, é uma instituição de ensino superior e privada que está localizada na cidade de Guarapuava, no interior do estado do Paraná.

Quer saber mais sobre os processos seletivos da UniGuairacá? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na faculdade.

UniGuairacá: vestibular digital

O vestibular digital é uma das formas de ingresso na UniGuairacá. Essa modalidade de ingresso alia a tecnologia com a comodidade de realizar a prova do vestibular sem sair do conforto de casa. Para realizar o exame, o candidato deverá simplesmente realizar a própria inscrição e, posteriormente, acessar a plataforma virtual da faculdade por meio do link recebido no próprio email.

Os candidatos podem se inscrever por meio do formulário disponível no site do centro universitário. Acesse: https://vestibular-dda8f.web.app/modalidade

UniGuairacá: vestibular agendado

O Vestibular agendado é outra maneira de ingresso na instituição, sendo que, nesse caso, o candidato poderá escolher um dia e horário para fazer sua prova nas dependências da faculdade.

Lembre-se de que o vestibular agendado deverá ser realizado de forma presencial.

UniGuairacá: uso da nota do ENEM

A nota obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também é usada pela UniGuairacá para selecionar e classificar os seus futuros alunos.

Na UniGuairacá, o futuro aluno pode optar por usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio obtida em qualquer um dos processos a partir do ano de 2010 como forma de ingresso, sem a necessidade de realização do vestibular.

Além disso, devemos ressaltar que a participação nessa modalidade garante ao candidato descontos especiais sobre o valor das mensalidades em qualquer um dos cursos de graduação oferecidos na modalidade presencial, semipresencial e EaD (educação a distância)